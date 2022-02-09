Рецепти до свята: соковита свинина та курячий рулет у беконі

Усе це готується не довше однієї години, а виходить дуже красиво і смачно, судячи зі складових цих страв. Авторка рецептів не дає додаткових спецій, крім солі та перцю. Спеції додавайте на свій смак, повідомляє Сьогодні.

У День закоханих особливо хочеться здивувати. Не лише приємним подарунком, ніжними словами та несподіваними зізнаннями, а й смачною їжею.

Свинина спочатку обсмажиться, потім запечеться у сметані. А всередині курячих рулетів буде вершковий сир із зеленню. Рецепт від фудблогерки matushka_hariet.

Курячі рулети в беконі

Курячі рулети в беконі / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.

вершковий сир – 100 г;

бекон сирокопчений – упаковка;

часник – 1 зуб.;

петрушка, базилік, м'ята;

сіль, перець.

Як приготувати:

Нарізані зелень та часник змішати із сиром. Філе обробити на частини та добре відбити. Посолити та поперчити. Викласти начинку, згорнути у рулет та загорнути в бекон. Запікати у формі в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Використовувати функцію гриль для красивої скоринки.

Свинини у сметанно-цибулевому соусі

Свинини у сметанно-цибулевому соусі / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Інгредієнти:

свиняча вирізка – 500 г;

часник – 2 зуб.;

цибуля – 1 шт.;

сметана – 60 г;

борошно – 1 ст. л.;

вода – 120 мл;

чебрець, сіль, перець.

Як приготувати: