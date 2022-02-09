Рецепти до свята: соковита свинина та курячий рулет у беконі

Усе це готується не довше однієї години, а виходить дуже красиво і смачно, судячи зі складових цих страв. Авторка рецептів не дає додаткових спецій, крім солі та перцю. Спеції додавайте на свій смак, повідомляє Сьогодні.

У День закоханих особливо хочеться здивувати. Не лише приємним подарунком, ніжними словами та несподіваними зізнаннями, а й смачною їжею.

Свинина спочатку обсмажиться, потім запечеться у сметані. А всередині курячих рулетів буде вершковий сир із зеленню. Рецепт від фудблогерки matushka_hariet.

Курячі рулети в беконі

Курячі рулети в беконі
Курячі рулети в беконі / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Інгредієнти:

  • куряче філе – 2 шт.
  • вершковий сир – 100 г;
  • бекон сирокопчений – упаковка;
  • часник – 1 зуб.;
  • петрушка, базилік, м'ята;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Нарізані зелень та часник змішати із сиром. Філе обробити на частини та добре відбити. Посолити та поперчити.
  2. Викласти начинку, згорнути у рулет та загорнути в бекон.
  3. Запікати у формі в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Використовувати функцію гриль для красивої скоринки.

Свинини у сметанно-цибулевому соусі

Свинини у сметанно-цибулевому соусі
Свинини у сметанно-цибулевому соусі / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Інгредієнти:

  • свиняча вирізка – 500 г;
  • часник – 2 зуб.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сметана – 60 г;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • вода – 120 мл;
  • чебрець, сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Свинину нарізати кубиками, цибулю – півкільцями, часник подрібнити.
  2. Обсмажити свинину до золотавої скоринки. Перекласти у посуд для тушкування.
  3. Цибулю обсмажити на цій же сковороді, перекласти до м'яса. Додати спеції та перемішати.
  4. Влити воду і тушкувати 40-50 хвилин до м'якості м'яса.
  5. Сметану з'єднати з борошном, додати до м'яса і перемішати. Тушкувати ще 5 хвилин.
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