FT: антиросійські санкції вдарять по економіці Європи

Енергетика, торгівля, промислове провадження, банківська справа та ринки Європи можуть постраждати у разі введення нових санкцій проти Росії. Такого висновку дійшли автори аналітичної статті, опублікованої в середу на сайті британської газети Financial Times, повідомляє ТАСС.

"Політики побоюються, що блок менш підготовлений" до наслідків запровадження жорстких санкцій проти російської економіки, ніж Москва, яка вживає заходів для того, щоб Росія зуміла пережити будь-які жорсткіші санкції з боку Заходу, йдеться у матеріалі. Видання вказує, що це може обернутися для Євросоюзу "порушенням торгових зв'язків, посилить інфляційний тиск і обмежить активність широкого кола європейських підприємств" , вдарить по різних галузях - від постачальників технологій і кредиторів до виробників та експортерів товарів, що залежать від сировини.

"Геополітичні хмари, що нависли над Європою у разі їх матеріалізації, безумовно, вплинули б на ціни на енергоносії <...>, але [вони] також вплинуть на [економічне] зростання внаслідок скорочення доходів і, можливо, скорочення споживання та відкладених інвестицій" , - наводить у зв'язку з цим газета слова голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард. Посилення напруженості може призвести до зростання витрат у всій структурі цін в економіці єврозони. Світ "набагато кращий за будь-яку війну з економічного погляду" , - вважає вона.

Financial Times нагадує, що Росія є найбільшим постачальником енергоресурсів у ЄС: близько 40% імпорту природного газу блоком і майже третина імпорту сирої нафти припадає на РФ. За словами Рональда Сміта, провідного аналітика з нафти і газу в BCS Global Markets, запаси газу нижчі від історичного рівня, а ціни різко зросли в останні місяці, що дає Росії додаткові важелі впливу. "Правда в тому, що в Європі немає заміни російському газу" , - констатує він.

У разі конфлікту ціни на природний газ "можуть легко повернути до піку [відзначеного у грудні 2021 року за вартістю електроенергії] у розмірі €180 за МВтч" , - вважає головний економіст лондонської консалтингової компанії Capital Economics. "Нормування електроенергії може спонукати економіку до рецесії" , - додав він. На думку брюссельського аналітичного центру Bruegel, ЄС потрібні "важкі та дорогі рішення" щодо стримування промислового та споживчого попиту, щоб пережити великомасштабні перебої з постачанням газу до літа. Крім того, такі країни як Німеччина мають обмежені можливості для переходу на інші джерела енергії в короткостроковій перспективі.

У разі запровадження нових санкцій такі європейські нафтові групи, як BP, Total та Shell, можуть зіткнутися з проблемами щодо спільних підприємств у Росії.

Під загрозою постачання сировини

ЄС може також зіткнутися з нестачею стратегічної сировини. Росія постачає близько 40% світового обсягу паладію, який необхідний у каталітичних нейтралізаторах автомобілів для зниження токсичності вихлопних газів, і на неї припадає близько 30% поставок титану, який має вирішальне значення в аерокосмічній промисловості. Європейська компанія Airbus отримує близько половини необхідного їй титану із РФ.

Як сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу сировинної стратегії голландської банківської групи ING, санкції, введені щодо російських банків або підприємств, можуть мати "наслідки для сировинного комплексу, що далеко йдуть" , які можуть поширитися на ринки, на яких РФ є провідним експортером, зокрема алюмінію, нікелю, міді та платини.

Нервовість інвесторів

Як зазначає співробітник аналітичної компанії Oxford Economics Анхель Талавера, у разі потенційного конфлікту "нервовість інвесторів може швидко поширитися на сектори, які мають бути відносно безпечними" .

Напруженість між Росією та Україною викликала цього року волатильність на фондових ринках. Компанії, які мають інтереси в регіоні, останніми тижнями зіткнулися з падінням цін на свої акції.

ЄЦБ також попередив, що ризику підлягають і кредитори. За даними Банку міжнародних розрахунків (the Bank for International Settlements), російські компанії заборгували банкам ЄС близько $60 млрд, що майже вчетверо перевищує суму, яку вони заборгували банкам США. Великі суми, розміщені російськими організаціями у банках ЄС, можуть бути заморожені.

Експерти також кажуть, що конфлікт в Україні спровокує втечу інвесторів у безпечні ніші на світових ринках - від акцій до державних облігацій або інших традиційних активів, таких як швейцарський франк, єна та золото.

Виняток Росії з міжнародних платіжних систем або обмеження її доступу до доларів США також вдарить по контрагентах у Європі, зазначає видання.