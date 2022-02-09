Учені з'ясували, які препарати ефективні для лікування COVID-19

Учені Пенсильванського університету провели дослідження та з'ясували, яка комбінація препаратів ефективна для лікування COVID-19. Про це, посилаючись на результати їхньої роботи, опубліковані в західних ЗМІ, пише Александр Целищев, Газета.ru.

Фахівці провели скринінг 18 тис. антивірусних препаратів з використанням лінії епітеліальних клітин людини Calu-3, які є пухлинними клітинами раку легенів. Вчені виявили 122 препарати, що продемонстрували противірусну активність та високу селективність щодо коронавірусу, у тому числі 16 аналогів нуклеоїзидів.

Згідно з результатами дослідження, спільне застосування інгібіторів біосинтезу піримідинів з нуклеоїзидними аналогами, такими як схвалені FDA ремдесивір і молнупіравір, пригнічують коронавірусну інфекцію.

Дослідники також визначили групу інгібіторів біосинтезу нуклеозидів, зокрема експериментальний препарат брекінар, який блокує синтез піримідинів. Вони показали, що поєднання брекінара з молнупіравіром захищає легені гризунів від інфекції та запалення.