У PlayStation 5 з'явилося керування голосом

Sony додала функцію голосового керування у PlayStation 5, повідомляє Лента.Ру.

Представники корпорації оголосили, що починають із середи, 9 лютого, розгортати другу бета-версію оновлення для приставки. З апдейтом у консолі з'являться змінені налаштування інтерфейсу, функція голосового керування та оновлення групового чату. Користувачі матимуть можливість активувати опцію керування голосом, щоб знаходити або відкривати ігри, а також включати та вимикати PS5.

Розробники Sony пояснили, що приставка реагує на запит "Привіт, PlayStation!" Потім потрібно вимовити команду, щоб запустити певні функції девайсу, увімкнути чи знайти ігри. Ця опція активована за замовчуванням, однак її можна вимкнути у налаштуваннях консолі.

Крім того, оновлення змінили налаштування голосових чатів. Користувачі зможуть вибрати статус чату – відкритий або закритий. З апдейтом на консоль були додані нові картки з трофеями, також функція зачитування тексту з екрана отримала нові мови - тепер вона працює ще й російською, арабською, голландською, бразильською португальською, польською та корейською мовами.

На даний момент функція голосового керування доступна лише для користувачів із США та Великої Британії. Для доступу до бета-версії PS5 необхідно зареєструватися на веб-сайті Sony.