Фінал нацвідбору на Євробачення-2022: дата та учасники

За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у прямому ефірі UA: ПЕРШИЙ змагатимуться вісім виконавців, повідомляє Корреспондент.

Фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться в суботу, 12 лютого. Він пройде у форматі телевізійного концерту та розпочнеться о 18:30 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Господарем Євробачення цього року є Турін в Італії. У конкурсі візьме участь 41 країна. Великий фінал пройде на арені Pala Olimpico 14 травня, а півфінали – 10 та 12 травня.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision Афіша нацвідбору на Євробачення-2022

Конкурсанти українського нацвідбору на Євробачення

За право представляти Україну змагатимуться вісім виконавців. Хто з них поїде на конкурс у Турин, визначать журі та телеглядачі (по 50% результату голосування).

Alina Pash – Тіні забутих предків

Alina Pash – українська співачка родом із Закарпаття. Поєднує у своїй творчості етно-мотиви, хіп-хоп, електронну музику та поп-елементи. Зайняла третє місце у шостому сезоні шоу Х-фактор, лауреат європейської премії Moves Europe Awards

Barleben – Hear My Words

Barleben (Олександр Барлебен) – український музикант та автор пісень, займається вокалом близько трьох років. Учасник шоу Голос країни. ﻿ 2020 року презентував соціальний музичний відеопроект Stop the war.

Cloudless – All be alright

Українська поп-рок та електронна група, заснована у 2017 році. Пройшла через численні зміни у складі, кілька пауз та навіть часткове припинення діяльності у 2019 році.

Поточний склад колективу: Антон Панфілов (один із засновників), Юрій Каналош (вокаліст та автор), Віктор Жуков (гітарист) та Олександр Ковачов (барабанщик).

Бенд отримав широку популярність завдяки саундтрекам до серіалів, фільмів та розважальних шоу (Школа, Холостяк та Холостячка, Супер Топ-модель по-українськи та ін.).

Kalush Orchestra – Stefania

Kalush Orchestra – новий, паралельний проект українського реп-гурту Kalush, створений у 2021 році. У своїй творчості робить акцент на автентику, реп із фольклорними мотивами, український колорит та неординарність образів.

У складі колективу: Олег Псюк (вокаліст, автор текстів), ТС Кіліммен (DJ), Джонні Дивний (бек-вокаліст), а також мультиінструменталісти Ігор Діденчук, Тимофій Музичук та Віталій Дужик.

Michael Soul – Demons

Michael Soul – молодий англомовний співак із Білорусі. Учасник українського проекту Х-фактор та фіналіст восьмого сезону Голосу країни у команді Тіни Кароль.

Our Atlantic – Моя Любов

Our Atlantic – інді-поп гурт з Умані, заснований у 2017 році. У своїй творчості поєднує електро-поп, фанк, соул та диско, а натхнення черпає в українській поп-музиці 1980-1990-х років.

У складі колективу: Віктор Байда (вокаліст, композитор, клавішник), Дмитро Бакал (басист, автор текстів), Сергій Лисов (гітарист) та Олексій Биков (ударник).

Roxolana – GIRLZZZZ

ROXOLANA (Роксолана Сирота) – українська співачка та автор пісень, родом зі Львова. Учасниця дев'ятого сезону Голосу країни у команді Потапа.

Влітку минулого року представила артпроект Ukraine is, а 12 листопада випустила його і як дебютний альбом. Це збірка із п'яти оригінальних композицій, у яких поєднані тексти українських письменників.

Wellboy – Nozzy Bossy

Wellboy (Антон Вельбой) – молодий український співак, композитор та автор пісень. Учасник десятого сезону шоу Х-фактор у команді Насті Каменських, посів третє місце.

Spotify назвав виконавця головним хітмейкером 2021 року та обрав учасником програми Wrapped 2021 by Spotify в Україні. Пісні Гуси та Вишні потрапили до чартів Apple Music, YouTube Music та Spotify практично у перші кілька днів після релізів.

Склад журі нацвідбору на Євробачення-2022

Українська співачка Тіна Кароль

2006 року Тіна з піснею Show me your love представляла Україну на Євробаченні в Афінах, де посіла сьоме місце. 2020 року вона була членом журі нацвідбору.

Як зазначає Суспільне, за 19-річну музичну кар'єру в арсеналі народної артистки понад 20 музичних та телевізійних премій.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision Тіна Кароль

Член правління Суспільного, режисер Ярослав Лодигін

Лодигін – режисер, сценарист, радіоведучий та засновник інтернет-радіо Аристократи. З 2019 року член правління Суспільного, відповідальний за платформу телебачення, а також член Європейської кіноакадемії.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision Ярослав Лодигін

Українська співачка Джамала

У 2016 році Джамала перемогла на Євробаченні у Стокгольмі з авторською піснею 1944. Вона – народна артистка України, володарка численних премій та суддя нацвідбору на Євробачення у 2017 - 2019 роках.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision Джамала

Ведучі нацвідбору на Євробачення-2022

Ведучими національного відбору стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко.