Стильно та комфортно: 5 модних варіантів домашнього одягу

Стилістка та блогерка Оксана Шатковська розповіла модницям про варіанти образів для дому, які чудово підійдуть і для виходу на вулицю. За її словами, трикотажний, піжамний костюми та інше мають бути підходящими для приготування обіду, зустрічі кур'єра у дверях або виходу у зум із включеною камерою, повідомляє Обозреватель.

Відповідний допис вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Стилістка підкреслила, що з настанням карантину багато хто проводить більше часу вдома, а деякі зовсім перейшли на віддалену роботу. Варто підбирати стильний, але при цьому комфортний одяг для дому.

Трикотажний костюм

Такий одяг виглядає затишним і елегантнішим, ніж спортивний костюм. Це можуть бути штани та джемпер різного крою, головне, щоб кольори поєднувалися.

Трикотажний костюм із кардиганом. Джерело: instagram.com/shatkovska.stylist

Трикотажний костюм. Джерело: instagram.com/shatkovska.stylist

Піжамний костюм

Існує безліч різних варіантів, однак, щоб виглядати стильним і вдома, варто підбирати однотонні або з класичним принтом.

Піжамний костюм. Джерело: instagram.com/shatkovska.stylist

Піжамний костюм. Джерело: instagram.com/shatkovska.stylist

Інший домашній одяг

Також можна поєднувати інші елементи гардеробу. Наприклад, штани та футболку, а завершити образ другим шаром у вигляді кардигану або сорочки; легінси із щільної бавовни з подовженим светром; сукню різної довжини, яку можна доповнити гетрами.

Домашні сукні. Джерело: instagram.com/shatkovska.stylist

Поєднання кофт та штанів. Джерело: instagram.com/shatkovska.stylist

Що стосується тканини, то вона може бути різною – бавовна, фланель, штапель, шовк або його аналоги.