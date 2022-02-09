Стильно та комфортно: 5 модних варіантів домашнього одягу
Стилістка та блогерка Оксана Шатковська розповіла модницям про варіанти образів для дому, які чудово підійдуть і для виходу на вулицю. За її словами, трикотажний, піжамний костюми та інше мають бути підходящими для приготування обіду, зустрічі кур'єра у дверях або виходу у зум із включеною камерою, повідомляє Обозреватель.
Відповідний допис вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Стилістка підкреслила, що з настанням карантину багато хто проводить більше часу вдома, а деякі зовсім перейшли на віддалену роботу. Варто підбирати стильний, але при цьому комфортний одяг для дому.
Трикотажний костюм
Такий одяг виглядає затишним і елегантнішим, ніж спортивний костюм. Це можуть бути штани та джемпер різного крою, головне, щоб кольори поєднувалися.
Піжамний костюм
Існує безліч різних варіантів, однак, щоб виглядати стильним і вдома, варто підбирати однотонні або з класичним принтом.
Інший домашній одяг
Також можна поєднувати інші елементи гардеробу. Наприклад, штани та футболку, а завершити образ другим шаром у вигляді кардигану або сорочки; легінси із щільної бавовни з подовженим светром; сукню різної довжини, яку можна доповнити гетрами.
Що стосується тканини, то вона може бути різною – бавовна, фланель, штапель, шовк або його аналоги.