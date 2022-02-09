Врятувало диво: MamaRika ледве не згоріла на зйомках кліпу

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) зізналася, що під час зйомок одного з кліпів ледь не зазнала серйозних травм. Біля обличчя зірки несподівано спалахнув вогонь, але завдяки гарній реакції вона встигла відбігти, повідомляє Обозреватель.

Про це поп-виконавиця розповіла в особистому акаунті в Instagram у форматі сторіз, де спілкувалася з шанувальниками. Знаменитість запитали, чи були в неї складні зйомки, і вона відповіла ствердно. MamaRika також оприлюднила відео, зняте на майданчику в момент інциденту (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

MamaRika мало не зігріла. Джерело: Скриншот Instagram-сторіз @mamarika_official

Як повідомила зірка, кліп знімався у темну пору доби в мороз, хоча на ній тоді була лише легка блузка і не було жодного взуття. Коли саме трапився той випадок, вона не уточнила.

MamaRika мала відіграти сцену біля вогнища. За задумом, вона піднімала руки й одночасно з цим полум'я мало спалахнути яскравіше і теж піднятися вгору.

Щоб отримати такий ефект, знімальна група використовувала небезпечну горючу речовину – гас. Помічник підлив рідину в багаття, не розрахувавши потрібної кількості. Як висловилася артистка, чоловік "перестарався".

У підсумку MamaRika мало не згоріла, тому що полум'я стовпом піднялося прямо до її обличчя. Як зазначила зірка, її врятувала швидка реакція.