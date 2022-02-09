КНДР готується протистояти США у 2022 році – джерело

Північна Корея може провести найближчим часом випробування досконалішої зброї та масштабні військові паради, щоб привернути увагу США та міжнародного співтовариства. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, пише Никита Фоломов, Газета.ru.

"Ці кроки можна розглядати як <…> стратегію "максимального тиску", спрямовану на зміну фундаментальної політики Сполучених Штатів Америки щодо Пхеньяну до поновлення переговорів", - пишуть видання.

Одними з головних причин, які послужили активізації демонстрації військової сили, є переговори щодо ядерної програми, що зайшли в глухий кут, і безпрецедентні складнощі, пов'язані з пандемією COVID-19, йдеться в ЗМІ.