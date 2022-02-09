Травма гомілкостопу: що робити при гострій травмі

Найчастіше ушкодженню піддаються зв'язки гомілковостопного суглоба - стопа підвертається всередину і згинається. Це відбувається при незручному русі або при ходьбі по нерівній поверхні, повідомляє Доктор Демченко.

Якщо зв'язки гомілковостопного суглоба відновлюються в повному обсязі, то розвивається «звичний» вивих. З кожним наступним вивихом знижується поріг навантаження, що призводить до травми.

Існує чимало протоколів реабілітації. Однак цього разу мова піде про два дуже схожих, але при цьому принципово різних підходах до відновлення. Дивіться докладніше у відео.