У Харкові пройде виїзне засідання РНБО

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п'ятницю 11 лютого в Харкові. Про це, посилаючись на Апарат РНБО, повідомляє Українська правда.

"11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони України у місті Харків", - розповіли в структурі.

Як пояснили журналістам, засідання проведуть в області, яка є прикордонною з Росією, і обговорюватимуть питання формування сил територіальної оборони.

Раніше повідомлялося, що на найближчому засіданні РНБО можуть звільнити керівництво Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.