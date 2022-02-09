Посли ЄС затвердили розширення списку санкцій за вибори в Криму

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) погодив рішення додати ще 5 осіб у санкційний список, запроваджений у зв'язку з порушенням суверенітету України.﻿ Про це написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, повідомляє УНІАН.

"Посли ЄС зараз вирішили додати ще 5 людей у санкційний список осіб у зв'язку з підривом територіальної цілісності України" , - зазначив Йозвяк.

За його даними, ці люди сприяли проведенню виборів до Державної думи РФ в Криму.

Офіційно це рішення схвалять пізніше у лютому.

Нинішній санкційний список включає 177 осіб і 48 компаній.

Як повідомлялось, у березні 2014 року ЄС запровадив санкції проти 150 осіб та 37 компаній через дії, які завдають шкоду або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Заходи містять заморожування активів та заборону на в’їзд.