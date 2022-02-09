ДБР вивчає три версії розстрілу нацгвардійців у Дніпрі

Слідчі ДБР на сьогодні розглядають три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі. Про це повідомив﻿ директор ДБР Олексій Сухачов на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

За його словами, основною версією слідства є вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини.

Також слідчі розглядають версію вчинення злочину у зв’язку із психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті.

Третя версія – вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

"З метою перевірки цієї версії надані відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області. Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні" , - йдеться в повідомленні пресслужби. ﻿

Нагадаємо, інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього й почав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Унаслідок надзвичайної події п'ятеро людей загинули та ще п'ять опинилися в лікарні.

У ході допиту підозрюваний пояснив, що військову службу у вказаній частині він розпочав наприкінці жовтня 2021 року. З його слів, злочин було вчинено на ґрунті зневажливого ставлення та цькування з боку солдатів старшого призову, що почалось з кінця листопада 2021 року та тривало до моменту вчинення злочину.

Також підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час вчинення злочину він перебував у такому емоційному стані, як затьмарення свідомості, злості, що обмежувало його усвідомлення та звіт тим діям, які він вчиняв. Вказані обставини будуть перевірятись під час проведення психолого-психіатричної експертизи, зазначає ДБР.

При цьому підозрюваний спростував застосування до нього будь-якого фізичного насильства з боку інших військовослужбовців та командирів.

У ході проведення освідування підозрюваного встановлено, що тілесних ушкоджень він не має, в стані алкогольного сп’яніння не перебував.