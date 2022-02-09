"Ковідна тисяча": термін продовжили та додали 500 грн за бустер

"Ковідна тисяча": термін продовжили та додали 500 грн за бустер
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів продовжив термін використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень і дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку. Про це, із посиланням на засідання уряду 9 лютого, пише Александр Белоус, РБК-Україна.

"Нарешті це важливе рішення прийняте! Ще з листопада минулого року я неодноразово звертався до прем'єра Шмигаля під час години питань до Уряду у Верховній Раді з цього приводу", – прокоментував нововведення нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram﻿.
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Документ установлює:

  • збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також терміну використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців від дня зарахування коштів на рахунки;
  • виділення додаткової допомоги у розмірі 500 грн. у разі отримання бустерної дози вакцинації (з 14 березня);
  • надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та ІІ групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг (з 28 лютого);
  • надання можливості купівлі лікарських засобів особами з інвалідністю І та ІІ групи (з 14 лютого).
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