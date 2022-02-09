"Ковідна тисяча": термін продовжили та додали 500 грн за бустер

Кабінет Міністрів продовжив термін використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень і дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку. Про це, із посиланням на засідання уряду 9 лютого, пише Александр Белоус, РБК-Україна.

"Нарешті це важливе рішення прийняте! Ще з листопада минулого року я неодноразово звертався до прем'єра Шмигаля під час години питань до Уряду у Верховній Раді з цього приводу", – прокоментував нововведення нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram﻿.

Документ установлює: