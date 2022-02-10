Цей простий тест допоможе перевірити, чи немає у вас прихованих проблем з поставою

Не завжди проблеми з поставою можна помітити неозброєним оком. Пропонуємо перевірити це за допомогою однієї елементарної вправи, повідомляє 24 Канал.

У сучасних реаліях без смартфона не обійтися. У ньому і робота, і навчання, і спілкування, і розваги. Але така ледь не цілодобова "взаємодія" з телефоном погано впливає й на нашу поставу.

Уся річ у тому, що дивимося ми в екран зазвичай, трохи опустивши голову. Це, своєю чергою, чинить неабияке навантаження на шию та хребці. А малорухливий спосіб життя, сидяча робота та сутулість погіршують ситуацію.

Аби перевірити, чи є у вас проблеми з поставою, пропонуємо виконати одну дуже просту вправу.

Тест на поставу

Максимально нахиліть голову вперед.

Якщо ви легко торкаєтеся підборіддям грудей, з шийним відділом, швидше за все, у вас усе гаразд.

Якщо ви можете доторкнутися підборіддям до грудей, тільки відкривши рота, або у вас взагалі не виходить, над поставою варто попрацювати.