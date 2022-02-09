Ціни на бензин та дизель продовжують зростати

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 8 по 9 лютого підвищили вартість бензину і дизельного палива, повідомляє Enkorr.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1540 станцій) підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л.

Зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л і ДП-до 32,00 грн/л. на станціях "Укрнафти" ціни на А-92 виросли до 32 грн/л, на А-95 і дизпаливо-до 33,00 і 32,00 грн/л.

На станціях мережі AMIC бензини подорожчали на 55 копійок: бензин А-92 — до 34,44 грн/л, бензин А-95 — до 35,44 грн/л. ціна ДП зросла на 47 копійок - до 34,94 грн/л.

На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 27 копійок, ДП — на 26 копійок. Так, ціна на А-95 збільшилася до 32,85 грн/л, на А-92 — до 31,85 грн/л, на ДП — до 31,79 грн/л.

У мережі Marshal на 50 копійок зросли ціни на всі види палива.

Мережі "Фактор", "Укргазвидобування" підвищили ціни на паливо в межах 20-50 копійок за літр.