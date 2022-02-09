Валютний ринок середи: хід торгів

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку панує невизначеність і нерозуміння напряму подальшого тренду. Спроби спровокувати зростання не вдалися, навіть незважаючи на те, що зранку покупців було більше, ніж продавців.

Котирування безготівкового долара піднялися до 28,01 гривень на купівлі та 28,022 гривень на продажу, після чого розвернулися і знову пішли нижче за рівень 28 гривень. Національний банк другий день відсутній на ринку, при цьому уважно спостерігаючи за тим, що відбувається.

«Сонне царство» - так коротко можна описати те, що відбувається на готівковому валютному ринку. Усю першу половину дня у столиці готівкового «американця» продавали по 28,02-28,04 гривні. Ближче до обіду почалися розмови про зниження цінників, спричинені рухами міжбанку. О 14.00 з'явилися пропозиції на продаж великих обсягів долара по 28,00-28,01 гривень.

Євро на FOREX у середу знову намагається зростати. Точніше, євровалюта скористалася черговим «нападом слабкості» американського долара і піднялася на момент написання статті до 1,1443 долара. Готівковий євро, як і долар, застиг на місці: сьогодні його стабільно продають по 31,94-31,96 гривень.

Російський рубль продовжує зміцнюватися до долара та євро. До 13:00 за київським часом він уже двічі торкнувся рівня 74,65 руб/$, сподіваючись на зниження напруженості між Росією та Заходом через Україну. Таке різке зміцнення рубля не могло не зашкодити ціні готівкового рубля. У столиці він подорожчав одразу на 3 копійки, до 3,72-3,73 гривні за 10 рублів.

«Криптовалюта №1» біткоїн консолідується після недавнього зростання. Вчора ввечері він спочатку подешевшав до 42700 доларів за 1BTC, потім подорожчав до 44393,36 доларів і зараз торгується між цими рівнями.