Кабмін позбавив держпідтримки сільгоспвиробників, що перебувають під санкціями РНБО

Кабінет Міністрів України позбавив державної підтримки сільгоспвиробників, що перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, було позбавлено права на отримання державної підтримки, дотацій та компенсацій із держбюджету фізичних та юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції, щодо яких РНБО впровадила спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Відповідне рішення на виконання закону "Про санкції" та відповідні рішення РНБО щодо застосування санкцій уряд ухвалив на засіданні в середу.