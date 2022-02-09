Дефіцит відеокарт почав спадати, але ціни поки що залишаються високими

Ситуація з відеокартами AMD і NVIDIA, схоже, почала йти, повідомляє 3Dnews.

Через кілька місяців найгострішого дефіциту, при якому графіка сметалася з вітрин, у тому числі віртуальних, за лічені хвилини, нові моделі серій AMD Radeon RX 6000 і NVIDIA GeForce RTX 3000 все-таки почали з'являтися в магазинах у значних обсягах. На жаль, ціни за цим трендом поки що не встигають.

Як пише ресурс Tom's Hardware, відеокарти почали сотнями з'являтися у роздрібних продавців у Франції, Німеччині та Португалії. Такий сценарій відзначається в американського ретейлера Newegg: графічні адаптери від різних виробників вже є, і ажіотажу вони більше не викликають. Загалом експерти зазначають, що постачання комп'ютерних комплектуючих та побутової електроніки вже зараз на 29% та 55% відповідно перевищили допандемійний рівень, і фактична загроза споживчого дефіциту вже минула.

Основною причиною змін вважається недавнє падіння котирувань криптовалют, і в першу чергу Ethereum: за деякими оцінками, за цінами відеокарти окупаються не менш ніж за 500 днів навіть за оптимальних умов. Більше того, екосистема Ethereum продовжує готуватися до переходу на модель Proof-of-Stake (PoS), коли відеокарти не потрібні. На жаль, на роздрібній вартості відеокарт це поки не позначилося: AMD і NVIDIA зіткнулися зі зростанням цін на кремнієві пластини, а оскільки кожна компанія в ланцюжку поставок прагне перекласти витрати на ланку, то і дистриб'ютори продовжують завищувати ціни для роздрібних продавців.

Втім, і цей сценарій обіцяє виявитися недовгим. Вже цього року AMD і NVIDIA анонсують нові сімейства відеокарт, а це означає, що широке коло споживачів все менше готове закуповувати графіку з націнкою вище 100%, а ті, хто був готовий до такої цінової політики, шукали можливість купувати відеокарти навіть у найбільш гострі фази дефіциту. В результаті ретейлери поступово почнуть накопичувати запаси продукції, що призведе до зрівнювання попиту та пропозиції, а отже, і до нормалізації цін.