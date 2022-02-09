ФОПам розширили можливості працювати без касових апаратів

Кабінет міністрів вніс зміни до умов роботи ФОПів без застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО. До переліку населених пунктів крім сіл додані селища, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці, в Україні станом на 1 січня 2022 року обліковується 1 166 селищ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Згідно з рішенням уряду від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).