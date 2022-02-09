Жириновського госпіталізували – джерело

У Москві госпіталізували лідера ЛДПР Володимира Жириновського, розповіло джерело, знайоме із ситуацією, повідомляє "РИА Новости".

"Так, він зараз у ЦКЛ (Центральній клінічній лікарні. - ред.)" , - зазначив співрозмовник видання.﻿

За даними Telegram-каналу Mash﻿, Жириновський потрапив до лікарні із двосторонньою пневмонією, яка розвинулася на тлі коронавірусу. У нього вражено 50-75% легень.

Зазначається, що ЦКЛ перебуває у віданні управління справами президента Росії, проте там коментувати інформацію відмовилися.