ЄС підготував лист Росії по Україні - Politico

Європейський союз підготував лист для Росії щодо загрози вторгнення в Україну. Дипломати ЄС закликають Кремль скоротити чисельність своїх збройних сил і провести нові переговори з безпеки в регіоні. Про це, посилаючись на Politico, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Лист, з проєктом якого ознайомилося видання, являє собою колективну відповідь ЄС на недавній меморандум, який Росія направила країнам ЄС. Лист підписаний головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

"Ми як і раніше серйозно стурбовані ситуацією, що склалася і твердо переконані, що напруженість і розбіжності повинні бути вирішені шляхом діалогу і дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації і припинення нарощування військової присутності в Україні і навколо неї, а також в Білорусі" , - написав він.

При цьому Боррель підкреслив, що ЄС і НАТО готові продовжити діалог з Росією про шляхи зміцнення загальної безпеки.

ЄС також пропонує продовжити переговори в декількох форматах, у тому числі в ОБСЄ, міжурядовій групі, що займається питаннями безпеки, а також в рамках Ради Росія-НАТО.

У Меморандумі особлива увага приділяється переговорам в рамках ОБСЄ, оскільки всі країни ЄС є членами цієї організації, на відміну від НАТО, в яку входить тільки 21 країна ЄС.