У Лондоні вважають, що Макрон вийшов за рамки НАТО – джерело

Пропозиції, які зробив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, не були погоджені з іншими партнерами Парижа. Про це, посилаючись на британське видання та його джерела в уряді, пише Елена Качуровская, Корреспондент.

Зазначається, що французький лідер, який у квітні знову балотуватиметься на пост президента, намагався позиціонувати себе як миротворця в питаннях деескалації ситуації у Східній Європі, і озвучив у розмові з Путіним кілька ініціатив. Так, він запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, виключивши для неї можливість вступу до НАТО.

При цьому, пропозиції Макрона раніше не отримували схвалення з боку союзників Парижа щодо Північноатлантичного альянсу, зокрема Великобританії. За словами джерел видання, французький президент навіть не намагався проконсультуватися з партнерами по НАТО перед переговорами з Путіним, що фактично робить усі можливі угоди безглуздими.

Усі пропозиції та обіцянки, дані Макроном Путіну, у Британії назвали "приватними" .