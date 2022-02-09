WSJ: Зеленський вважає нове вторгнення РФ в Україну "малоймовірним"

Попри понад 100 тисяч російських військових біля кордонів України, президент Володимир Зеленський вважає нове вторгнення РФ "малоймовірним". Про це, посилаючись на The Wall Street Journal, повідомляє Новое время.

Посилаючись на джерела, знайомі з його думкою з цього приводу, видання зазначає, що зараз главу держави більше турбують самі застереження з цього приводу, що звучать з США та інших країн Заходу, та які, на його думку, негативно впливають на ситуацію в країні.

"Пан Зеленський, як і раніше, вважає, що вторгнення малоймовірне… і побоюється, що жахливі публічні попередження США про можливе вторгнення йдуть на користь зусиллям Росії щодо дестабілізації України та її економіки" , — йдеться у матеріалі.

Журналісти WSJ також звернулися з цього приводу до прессекретаря українського президента Сергія Никифорова, проте той відмовився коментувати цю інформацію.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Росія стягує війська до українських кордонів з кінця жовтня 2021 року. У Держдепі США вважають, що президент РФ Володимир Путін може наважитися на вторгнення в Україну до середини лютого. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада України не бачить прямої загрози вторгнення Росії. За його словами, повномасштабне вторгнення фізично неможливе і підстав для паніки немає.

Водночас ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США і країн Європи. За словами американського президента Джо Байдена, Білий дім готує комплекс заходів, щоб не допустити нового вторгнення Росії в Україну. Глава Білого дому охарактеризував їх як «найбільш всеосяжний комплекс ініціатив, щоб Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються люди, він може зробити».