"Це божевілля" – Папа Римський про можливе вторгнення РФ

Папа Римський Франциск заявив, що можливий напад Росії на Україну був би "божевіллям" і висловив сподівання, що напруженість вдасться подолати шляхом діалогу. Про це він сказав на колективній аудієнції у Ватикані, посилаючись на місцеве ЗМІ, повідомляє ТСН.

"Давайте й надалі благати Бога про мир, щоб через серйозний діалог можна було подолати напруженість і загрозу війни і щоб переговори у нормандському форматі сприяли досягненню цієї мети. І давайте не забуватимемо. Війна – це божевілля", – сказав Франциск.

На спільній аудієнції Папа також подякував тим, хто взяв участь у його Міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня.