Audi скоротить модельний ряд у компактному сегменті

Audi скорочує модельну лінійку. Влітку 2021 стало відомо, що з гами зникне A1, а тепер Handelsblatt з'ясував, що та ж доля спіткає і найкомпактніший кросовер Q2, повідомляє Autoconsulting.

Модель актуального першого покоління продається з 2016 року, і її життєвий цикл добігає кінця: кросовер відправлять у відставку без наступника. З відходом A1 і Q3 звання найдоступнішого автомобіля в гамі Audi перейде до A3.

У розмові з Handelsblatt глава Audi Маркус Дюсман пояснив рішення про відставку Q2 «зміцненням преміуміміджу марки». Відповідно, молодші моделі з гами приберуть, але додадуть нові моделі верхнього цінового діапазону. До таких у тому числі відносяться електромобілі, кількість яких у лінійці Audi вже до 2025 досягне 20 штук.

Відповідно до стратегії електрифікації Audi, з 2026 року все нові моделі марки будуть виключно електричними, а до кінця десятиліття автовиробник остаточно відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння.