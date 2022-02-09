МАУ змінила правила провезення багажу

Авіакомпанія МАУ виключила перевезення багажу з найдешевшого тарифу Lite на рейсах з Києва в Нью-Йорк і Торонто, повідомляє Avianews.

Рейс планується запустити в червні. На цей момент зміну вже внесено до системи бронювання авіаперевізника.

Раніше найдешевші квитки економ-класу МАУ на рейсах в Америку включали ручну поклажу та одне місце багажу 23 кг.

Тепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті в Нью-Йорк і Торонто зможуть взяти з собою безкоштовно два місця ручної поклажі з вагою до 7 кг і 5 кг відповідно.

Тариф Lite на далеких рейсах з Києва в Делі як і раніше поки включає одне місце багажу до 23 кг.