Постачання THAAD в Україну: РФ закликає США "не робити дурниць"

Постачання THAAD в Україну: РФ закликає США "не робити дурниць"

Москва закликає Вашингтон поводитися обачно та не робити дурниць. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Панкін у середу у відповідь на прохання журналістів прокоментувати можливу реакцію Росії, якщо США задовольнять запит Києва на постачання протиракетних комплексів THAAD до України, повідомляє ТАСС.

"Ми й зараз закликаємо наших американських колег, з якими ми знаходимося в діалозі на різних рівнях, включаючи найвищий рівень, не робити дурниць, поводитися обачно та не користуватися ситуацією для того, щоб заводити її далі й далі в глухий кут, з якого важко буде знайти вихід", – сказав заступник міністра.

Також він додав, що Москва "використовуватиме подальші дипломатичні методи зі свого боку, а наші колеги, мабуть, подбають про інших" .

Раніше повідомлялося, що Київ звернувся до Вашингтона із проханням розмістити під Харковом кілька дивізіонів THAAD.

THAAD – мобільний зенітний ракетний комплекс наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої та меншої дальності на кінцевій ділянці траєкторії протягом останньої хвилини підльоту до мети.

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