Україна почала випускати нову марку бензину

Оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" вперше в історії випустила український бензин марки А-98, повідомляє УНІАН.

Відзначається, що на початку лютого 2022 року на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу виготовлений бензин з октановим числом 98 – вперше в історії вітчизняної нафтопереробки.

"Бензин преміальної якості марки А-98-Євро5-Е0 в кількості 2 тис.тонн готовий до відвантаження на АЗС. Паливо виготовлено у повній відповідності до ДСТУ 7687: 2015 та вимог Технічного регламенту. Ця марка бензину відповідає жорстким експлуатаційним вимогам і екологічним стандартам країн ЄС" , - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що можливість приготувати бензин такої високої якості з'явилася завдяки технічній модернізації "Укртатнафти".