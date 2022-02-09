Розмір платіжки за комуналку за 2021 рік зріс майже на 30%

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за 2021 рік склали 222,7 млрд гривень. Це на 29,6% (на 50,9 млрд гривень) більше, ніж у 2020 році (171,8 млрд гривень), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики (Держстат), нарахування стрімко збільшувалися майже протягом усього року. Завдяки високій базі порівняння зростання цін сповільнилося в останні місяці 2022 року.

У грудні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 21,6 млрд (71,1% нарахованих за цей період сум).