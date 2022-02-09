У Франції горить фабрика з виробництва грошей

У французькому місті Шамальєр загорілася фабрика Банку Франції, де виробляють гроші. Відомо про 24 постраждалих, четверо з них госпіталізовані, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Вогонь торкнувся будівлі фабрики Банку Франції, де знаходиться друкарня з виробництва грошей. Причини пожежі поки не встановлені. Також не відомо, постраждали чи ні вже надруковані грошові купюри.

Повідомляє про 24 постраждалих, четверо з них доставлені в лікарню. Їх стан не уточнюється.

На місці пожежі працюють рятувальники. Бульвар Дюкло, де знаходиться фабрика, оточений поліцією. Рух по ньому перекрито.

A money factory is on fire in #France. Banknote factory of the Bank of France blazes in the city of Chamalier, injured 24 people. Whether the money was burned is not specified. #fire #fires pic.twitter.com/82ahyNaiRk — NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) February 9, 2022

Un incendie touche l’imprimerie de la Banque de France à Chamalieres. Plus d’informations à venir sur ⁦@FBAuvergne⁩ pic.twitter.com/9Php5Y8MCB — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 9, 2022