У Франції горить фабрика з виробництва грошей
У французькому місті Шамальєр загорілася фабрика Банку Франції, де виробляють гроші. Відомо про 24 постраждалих, четверо з них госпіталізовані, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
Вогонь торкнувся будівлі фабрики Банку Франції, де знаходиться друкарня з виробництва грошей. Причини пожежі поки не встановлені. Також не відомо, постраждали чи ні вже надруковані грошові купюри.
Повідомляє про 24 постраждалих, четверо з них доставлені в лікарню. Їх стан не уточнюється.
На місці пожежі працюють рятувальники. Бульвар Дюкло, де знаходиться фабрика, оточений поліцією. Рух по ньому перекрито.