Потепління до +11 та мокрий сніг: погода 10 лютого

У деяких областях України синоптики﻿ прогнозують мокрий сніг, проте стовпчики термометрів упродовж доби будуть триматись на позначках зі знаком "плюс".

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У четвер, 10 лютого, майже в усіх регіонах (крім східних) очікується денна температура від +5°С до +8°С. Найтепліше буде у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях, де повітря прогріється до +9...+11°С. На сході стовпчики термометрів покажуть від +3°С до +5°С. Вночі у східних, частково центральних та південних регіонах синоптики обіцяють від -2°С до +1°С. На півночі, а також в Одеській та Миколаївській областях очікується від 0°С до +2°С, на заході нічна температура може підвищитись до +4°С.

Майже по всій території України 10 лютого буде мінлива хмарність. На заході, півночі та сході прогнозується мокрий сніг з дощем, в інших регіонах – без істотних опадів. Вітер західний, 7-10 м/с.

У столиці України, Києві﻿, 10 лютого стовпчики термометрів покажуть від +6°С до +8°С вдень та від +1°С до +3°С вночі, вітер 5-10 м/с.