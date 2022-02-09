Samsung поміняє політику оновлення для низки своїх пристроїв

За даними інсайдерів, виробник зробить свою заяву під час заходу Unpacked 2022, що відбудеться 9 лютого, повідомляє Российская газета.

Як пише авторитетний ресурс Sammobile.com, деякі смартфони компанії будуть отримувати чотири великі оновлення операційної системи замість трьох.

У списку "щасливчиків" згадуються такі аксесуари:

- Galaxy S21

- Galaxy S21+

- Galaxy S21 Ultra

- Galaxy S21 FE

- Galaxy Z Fold 3

- Galaxy Z Flip 3

- смартфони лінійки Galaxy S22

Чотири роки великих оновлень означає, що апарати, на яких з коробки працює Android 12, зможуть оновитись до Android 16. Після цього вони протягом року отримуватимуть апдейти безпеки.