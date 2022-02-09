Samsung поміняє політику оновлення для низки своїх пристроїв
За даними інсайдерів, виробник зробить свою заяву під час заходу Unpacked 2022, що відбудеться 9 лютого, повідомляє Российская газета.
Як пише авторитетний ресурс Sammobile.com, деякі смартфони компанії будуть отримувати чотири великі оновлення операційної системи замість трьох.
У списку "щасливчиків" згадуються такі аксесуари:
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- смартфони лінійки Galaxy S22
Чотири роки великих оновлень означає, що апарати, на яких з коробки працює Android 12, зможуть оновитись до Android 16. Після цього вони протягом року отримуватимуть апдейти безпеки.