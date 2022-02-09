Гранати, якими нівечили учасників Майдану, нелегально завозилися з Росії

ДБР завершило розслідування стосовно екс-керівництва МВС України у справі незаконного постачання гранат з Росії, повідомляє УНІАН.

Слідство встановило, що у січні 2014 року екс-посадовці незаконно постачали з території Російської Федерації до України ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати.

Ці спеціальні засоби використовували проти учасників акцій протесту правоохоронці, перевищуючи при цьому службові повноваження. Внаслідок цього потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

"Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, однак були застосовані підрозділами МОП "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. Також посадовці розтратили 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів" , - йдеться в повідомленні.

Колишній Міністру внутрішніх справ України, його заступник та екс-начальник Департаменту матеріального забезпечення МВС України підозрюються у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 статті 28, ч. 3 ст. 365 ( в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Окрім цього, начальник Департаменту матеріального забезпечення МВС України також підозрюється у пособництві незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій під час Революції Гідності ( ч. 5 статті 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Підозрюваним заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.Сторона захисту вже отримала матеріали справи для ознайомлення. Далі обвинувальний акт буде направлено до суду.

Спецзасоби, якими калічили учасників революції гідності, нелегально завозились з Росії