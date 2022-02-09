У МЗС РФ назвали умови для деескалації
Міністерство закордонних справ Росії висунуло умови для деескалації ситуації на кордоні з Україною. Серед вимог Москви – виведення з української території іноземних військових інструкторів і озброєнь, а також відмова від навчань із НАТО. Про це, із посиланням на брифінг представника МЗС Росії Марії Захарової, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
За її словами, домогтися деескалації ситуації на кордоні з Україною можна досить швидко. Як зазначила представник МЗС РФ, для цього потрібно припинити постачання Україні озброєнь, відкликати західних військових радників та інструкторів.
"Припинити спільні навчання ЗСУ (Збройних сил України - ред.) і країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву Іноземні озброєння за межі української території", - додала Захарова.
Ще однією умовою для безпеки в регіоні представник російського МЗС назвала відмову НАТО від політики відкритих дверей. Вона запропонувала Україні відмовитися від вступу в Альянс і повернутися до "позаблокового" статусу.
При цьому Захарова послалася на Декларацію про суверенітет України від 1991 року.