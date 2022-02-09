Україна знайшла альтернативу литовському та білоруському бензину

Україна знайшла альтернативу литовському та білоруському бензину

Оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" заявила про готовність повністю задовольнити попит на вітчизняному ринку бензину на тлі припинення поставок з Литви і можливого припинення поставок з Білорусі, повідомляє УНІАН.

Про це заявила пресслужба компанії.

"У зв'язку з припиненням Республікою Білорусь з 7 лютого 2022 залізничного транзиту нафтопродуктів з Литви в Україну і заявами політичного керівництва Білорусі про можливе припинення поставок нафтопродуктів білоруського виробництва в Україну, ПАТ "Укртатнафта" повідомляє про можливість збільшення переробки нафти на 80%", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, "Укртатнафта" разом з іншим вітчизняним виробником, наприклад "Укргазвидобування", має можливість повністю задовольнити попит на бензин в Україні у разі настання відповідної ситуації.

У компанії вважають, що збільшення переробки нафти призведе до збільшення виробництва скрапленого газу, бітуму, дизельного та авіаційного пального.

Імпорт бензину в Україну:

У 2021 році в Україну імпортовано 8 тис.тонн бензину А-98, з них 7,5 тис. тонн з Литви. З 7 лютого Білорусь заблокувала поставки А-98 з Литви в Україну через територію Білорусі залізничним транспортом.

У 2021 році на імпорт з Литви припало 9% поставок дизпалива - 690 тис.тонн, 11% бензину - 265 тис. тонн і 16% ринку авіагазу - 57 тис. тонн.

7 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі ескалації конфлікту між Україною і Росією Білорусь припинить постачання палива та електроенергії в Україну.

Частка Кременчуцького палива на ринку бензинів України досягає 40%.

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