Екс-президент Польщі закликав атакувати РФ при нападі на Україну
Колишній президент Польщі (1990-1995), нобелівський лауреат Лех Валенса розповів, як світ повинен реагувати на можливе вторгнення російських військ в Україну. Про це, посилаючись на його інтерв'ю польській газеті, повідомляє УНІАН.
Політик визнав, що раніше поважав президента РФ Володимира Путіна, проте
"цього разу він зайшов занадто далеко".
"Не можна відступати, адже кожна наступна його атака буде ще гіршою. Весь світ повинен мобілізуватися і запобігти нападу на Україну. Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція - атака на Москву. Ви повинні підготуватися, на кожен рух повинна бути реакція", - заявив він.
Валенса також додав, що
"інтереси Німеччини і Франції з Росією" будуть знищені в разі нападу РФ на Україну.
"Путін з тих, хто буде продовжувати це робити. Тому я більше не підтримуватиму Путіна", - сказав екс-президент Польщі.