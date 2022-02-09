Екс-президент Польщі закликав атакувати РФ при нападі на Україну

Колишній президент Польщі (1990-1995), нобелівський лауреат Лех Валенса розповів, як світ повинен реагувати на можливе вторгнення російських військ в Україну.﻿ Про це, посилаючись на його інтерв'ю польській газеті, повідомляє УНІАН.

Політик визнав, що раніше поважав президента РФ Володимира Путіна, проте "цього разу він зайшов занадто далеко" .

"Не можна відступати, адже кожна наступна його атака буде ще гіршою. Весь світ повинен мобілізуватися і запобігти нападу на Україну. Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція - атака на Москву. Ви повинні підготуватися, на кожен рух повинна бути реакція" , - заявив він.

Валенса також додав, що "інтереси Німеччини і Франції з Росією" будуть знищені в разі нападу РФ на Україну.