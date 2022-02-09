Жителів Туркменістану зобов’язали носити лише білі маски

У низці регіонів Туркменістану забороняється носити маски чорного кольору, дозволено лише білі, повідомляє Новое время.

За даними видання Тurkmen.news, слідом за Ашхабадом носіння чорних масок заборонили в Лебапському і Балканському велаятах.

Чиновникам та школярам Туркменабаду оголосили, що вони мають носити не будь-які маски, які захищають від респіраторних інфекцій, а виключно білого кольору. Причин такого рішення не повідомили.

Журналісти заявили, що у школах Туркменабаду протягом тижня проводитимуться перевірки. Якщо перевіряючі застануть дітей без масок, а також у чорних чи кольорових масках, то вчителям та директору оголосять догани.

Про заборону носіння чорних лицьових масок повідомляють і джерела видання у Балканському велаяті.

У грудні 2021 року у ЗМІ з'явилася інформація, що в Ашхабаді співробітники ДАІ почали зупиняти водіїв та вимагати, щоб вони носили лише білі маски.

У січні поліція почала пред'являти аналогічні претензії до пішоходів, а також до студентів та школярів.

У березні 2020 року у Туркменістані вирішили боротися з COVID-19 не так, як у всьому світі. У країні заборонили будь-які згадки коронавірусу і навіть заарештовували людей, які ходили вулицями у медичних масках.