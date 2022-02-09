Гороскоп на 10 лютого: кому зі знаків Зодіаку посміхнеться удача
Астрологи склали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 лютого. День прекрасно підійде для ухвалення важливого рішення, яке постійно відкладалося. Зірки прогнозують успіх всім, хто знайде у собі сили діяти рішуче і без будь-яких сумнівів. Головне – уникати суперечок та конфліктів, повідомляє УНІАН.
Овен
На Овнів чекає досить продуктивний день. Вони будуть буквально вирувати новими перспективними ідеями, втілюючи їх у життя.
Тілець
Тельці 10 лютого будуть знову занурені у вирішення фінансових проблем і питань. Але зірки радять почекати з цим, подумати: може, варто зайнятися пошуком нової роботи, наприклад. Найтерплячіші та найвідповідальніші будуть обов'язково винагороджені. Сюрпризи не за горами.
Близнюки
Близнюки ризикують прожити цей день у з'ясуваннях стосунтків та сварках. Вони будуть запальні та примхливі. Зірки радять спробувати пригальмувати й зайнятися собою.
Рак
Ракам 10 лютого найкраще буде пустити все на самоплив. Вони цього дня мало на що будуть здатні вплинути. Заручники обставин.
Лев
Леви цього дня поринуть з головою у боротьбу за справедливість. При цьому головним об'єктом, кого вони візьмуться захищати, будуть вони самі. Їх як ніколи раніше 10 лютого раптом стане турбувати несправедливе ставлення оточення. І неважливо, чи так це насправді.
Діва
Дівам 10 лютого найкраще покладатися тільки на себе та власні сили. Розраховувати на те, що хтось прийде і допоможе – не потрібно.
Терези
Терезів з ранку раптом осяє чітке розуміння своїх потреб та бажань. Головне в результаті не здрейфити і домогтися того, що у минулому постійно вислизало з рук через сумніви та нерішучість.
Скорпіон
Скорпіони 10 лютого будуть особливо недовірливі, роздратовані та вороже налаштовані. Якщо є можливість, їм краще звести нанівець всі контакти цього дня та провести час на самоті, подумати.
Стрілець
Стрільці будуть відчувати потребу у тому, щоб нарешті визначитися у житті, обрати кілька цілей на майбутнє та скласти план дій.
Козоріг
Козероги 10 лютого можуть вплутатися відразу в кілька конфліктів. Щоб цього не сталося, потрібно постаратися зменшити темп, бути менш агресивним та прискіпливим стосовно оточення.
Водолій
Водоліям 10 лютого теж краще поберегти себе від непотрібних суперечок. У них дуже великий ризик з кимось сильно посваритися. Зірки радять не вестися на провокації та налаштуватися на спокійну хвилю.
Риб
Риби 10 лютого ризикують розірвати стосунки з близькими людьми через свій надто егоїстичний настрій. Все цього д ня, на їхню думку, має крутитися навколо них. І з цим мало хто зможе змиритися.