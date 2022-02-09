Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу безготівковий долар на міжбанку зробив ще одну спробу піднятися вище за психологічного рівня 28 гривень. Знову безуспішно.

Протистояння між продавцями та покупцями сьогодні завершилося повною капітуляцією перших. В експортерів давно закінчилася гривня, отримана ними ще наприкінці січня від Держказначейства, тож довго торгуватися у них не було ні часу, ні можливості. Максимум, що сьогодні побачили на міжбанківському валютному ринку, - 28,01 гривень на купівлі та 28,022 гривень на продажу (стартові котирування на продаж не показові). Продати за такими цінами встигли «не тільки все». Незабаром котирування пішли вниз, у напрямку 27,90 гривень, і до кінця торгів опустилися до мінімальних значень. Національний банк другий день утримується від участі у торгах, обмежившись роллю спостерігача.

Закрили основну фазу торгів середовища на 5 копійок на купівлі та на 6 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,95/28,05 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися більш вузько, ніж у вівторок: спред на відкритті становив 10 копійок. Покупці та продавці довго не могли наважитися зробити перший хід, тому перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,97 гривень пройшла лише о 9:50. На старті торгів покупців було більше, ніж продавців, тому котирування ненадовго піднялися вище за рівень 28 гривень. Але вже до обідньої перерви основну частину бажаючих купити задовольнили, і до кінця обідньої перерви вже продавців було приблизно вдвічі більше. Котирування рушили вниз, досягнувши незадовго до закриття 27,92 гривні на купівлі та 27,94 гривні на продажу. Надії продавців, що Нацбанк їх виручить, виявилися марними: регулятор зберігав олімпійський спокій і незворушність.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 27,93/27,95 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 27,94 гривні.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні знизився на 25,2 млн. порівняно з вівторком і склав 175 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,9932 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,9932 гривень. Офіційний курс долара на 10 лютого встановлено на позначці 27,9795 гривень за долар, зростання на 1,76 копійки.

встановлено на позначці 27,9795 гривень за долар, зростання на 1,76 копійки. Офіційний курс євро на 10 лютого встановлено на позначці 31,996 гривні за євро, зростання на 7,05 копійок.

Готівковий долар за день подешевшав на 5 копійок. Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 28,02-28,04 гривень; до кінця обідньої перерви цінник знизили до 28,00-28,01 гривні, а до 17:00 оптову партію можна було придбати по 27,97 гривні.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1431 долара. Після двох днів корекційного зниження сьогодні євро знову кинувся нагору і піднявся до 1,1446 долара. Готівковий євро , втомившись від різких рухів, сьогодні «застиг» на місці: протягом дня його стабільно продавали по 31,94-31,96 гривень.

Російський рубль виріс до 74,65 руб/$, оскільки намітився прогрес у відносинах між Росією та Заходом, які останнім часом суттєво зіпсувалися через Україну. З 11 до 17 години за київським часом рубль торгується у вузькому діапазоні 74,65-74,80 руб/$. Готівковий рубль подорожчав відразу на 3 копійки: сьогодні його продавали в основному по 3,72-3,73 гривні за 10 рублів. Там же, де ще збереглися нижчі ціни, велику суму російської валюти придбати було неможливо.