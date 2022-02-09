Суд Греції звільнив ветерана АТО Радкевича, якого хотіли передати Литві

В Афінах суд у середу, 9 лютого, ухвалив рішення про повернення в Україну ветерана АТО Олександра Радкевича, повідомляє Новое время.

Про це заявив почесний консул України у Греції та адвокат, який займається справою Радкевича.

Він наголосив, що Радкевича звільнять найближчим часом.

"Голова суду скасував усі питання щодо видачі Литві, ухвалив рішення звільнити Олександра Радкевича. Наразі готується документ у прокурора, і сьогодні, максимум завтра українця мають звільнити. Свобода — справа годин. Ключовим було те, що ми донесли до суду, в чому звинувачують українця, про що йдеться, за що мали покарати і покарали. Вони зрозуміли. І були технічні, юридичні моменти, за якими Греція не видала Радкевича Литві" , — заявив він.

25 жовтня 2021 року у Греції на запит Литви затримали українця, ветерана АТО Олександра Радкевича.

У Литві його заочно засудили у «справі 13 січня» — подіях 1991 року, коли радянська влада силою намагалася повернути Литву до складу СРСР, — тоді під час штурму військовими телевежі у Вільнюсі загинули 15 людей.