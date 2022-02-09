Литва готується приймати потенційних біженців з України

Влада Литви готується до потенційного прийому біженців з України у разі вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте.

За її словами, можливий потік біженців назвати складно, тож готуються різні сценарії.

Чиновниця заявила, що Литва розуміє, що мають бути готові «буде це 3 тисячі чи більше 30 тисяч людей».

За її словами, МВС письмово запросило у муніципалітетів країни місця, де можуть бути розміщені потенційні біженці, як їм можуть бути надані різні послуги та допомога.

На її думку, українці можуть прибувати переважно через Польщу та аеропорти.

"Одне з головних завдань зараз - продумати роботу реєстраційних центрів, тому що очевидно, що цих людей доведеться реєструвати, надавати їм інформацію, кудись направляти" , - сказала Білотайте.

Голова відомства заявила, що для Литви це «питання обов'язку і гідності».