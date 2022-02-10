Samsung представила флагманські Galaxy S22, S22+ і S22 Ultra

Samsung представила нове покоління Galaxy - смартфони S22, S22+ і S22 Ultra, повідомляє УНІАН.

Моделі S22, S22+ отримали дисплеї 6,1 і 6,6 дюйма відповідно. Компанія вирішила відмовитися від пластику в S22-задня панель цієї моделі зроблена із загартованого скла, як і передня.

Наймасивнішим в новій лінійці буде Ultra - його маса становить 228 грамів. Усі моделі мають вологозахист IP68.

Samsung Galaxy S22 Ultra / фото dtf.ru

Екрани нової лінійки зможуть регулювати герцовку матриці до 120 Гц. Ємність акумулятора в S22, S22 + і S22 Ultra складе 3700, 4500 і 5000 мА/г відповідно.

Як передає DTF, моделі S22 і S22+ має чотири камери:

ультраширококутна 12 МП f2.2;

ширококутна 50 МП f1. 8;

телеоб'єктив 10 МП f2. 4 з триразовим збільшенням

фронтальна камера 10 МП f2.2.

Samsung Galaxy S22 / фото dtf.ru

Конфігурація камер у S22 Ultra дещо інша:

основна ширококутна камера 108 МП f1.8;

дві телекамери 10 МП f1.8 і 10 МП f2. 4 з триразовим і десятикратним збільшенням;

лазерний автофокус.

Ціни на нові моделі Samsung Galaxy в Україні:

S22 (128/256ГБ) - 27 999 / 29 999 гривень;

S22+ (128/256ГБ) - 32 999 / 34 999 гривень;

Samsung Galaxy S22 Ultra (128 / 256/512 Гб) - 39 999 / 41 999 / 45 999 гривень.

Презентація Samsung Galaxy Unpacked 2022 - повне відео