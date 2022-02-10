Samsung представила флагманські Galaxy S22, S22+ і S22 Ultra
Samsung представила нове покоління Galaxy - смартфони S22, S22+ і S22 Ultra, повідомляє УНІАН.
Моделі S22, S22+ отримали дисплеї 6,1 і 6,6 дюйма відповідно. Компанія вирішила відмовитися від пластику в S22-задня панель цієї моделі зроблена із загартованого скла, як і передня.
Наймасивнішим в новій лінійці буде Ultra - його маса становить 228 грамів. Усі моделі мають вологозахист IP68.
Екрани нової лінійки зможуть регулювати герцовку матриці до 120 Гц. Ємність акумулятора в S22, S22 + і S22 Ultra складе 3700, 4500 і 5000 мА/г відповідно.
Як передає DTF, моделі S22 і S22+ має чотири камери:
- ультраширококутна 12 МП f2.2;
- ширококутна 50 МП f1. 8;
- телеоб'єктив 10 МП f2. 4 з триразовим збільшенням
- фронтальна камера 10 МП f2.2.
Конфігурація камер у S22 Ultra дещо інша:
- основна ширококутна камера 108 МП f1.8;
- дві телекамери 10 МП f1.8 і 10 МП f2. 4 з триразовим і десятикратним збільшенням;
- лазерний автофокус.
Ціни на нові моделі Samsung Galaxy в Україні:
- S22 (128/256ГБ) - 27 999 / 29 999 гривень;
- S22+ (128/256ГБ) - 32 999 / 34 999 гривень;
- Samsung Galaxy S22 Ultra (128 / 256/512 Гб) - 39 999 / 41 999 / 45 999 гривень.
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