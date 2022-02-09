НАБУ затримало на хабарі в 1,26 млн "Слугу", наближеного до ОП

Журналіст Юрій Бутусов повідомив у соцмережах про затримання детективами НАБУ депутата Київської міської ради "Слуга народу" та голови Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою В'ячеслава Трубіцина.

"НАБУ затримало на хабарі "Слугу народу" Трубіцина – близьку людину до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Декілька хвилин тому детективи НАБУ затримали під час отримання хабара Слугу народу, голову комісії Київради з підприємництва та благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабара в 1 мільйон 260 тисяч гривень. Хабарники вимагали гроші від підприємця за видачу річного дозволу на роботу для мережі МАФів – «черепашок», для ведення торгівлі в центрі Києва», – напав Бутусов у Фейсбуці.

Журналіст називає Тупіцина лобістом, наближеним до голови ОП Єрмака.

"Трубіцин - ключова людина у видачі дозволів на МАФи в Києві. Це людина пов'язана з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який до свого походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості в Києві. Саме Єрмак, за словами мера Києва Кличка, призначив свою людину Олексія Кулебу на посаду начальника департаменту благоустрою Києва.

Трубіцин був безпосередньо пов'язаний і з Кулебою та з Єрмаком. НАБУ розкрило чергову корупційну схему "Слуг народу", - додав він.

Головред Цензор.НЕТ висловив упевненість, що в ОП намагатимуться вивести Тупіцина з-під удару.