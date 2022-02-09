ДБР заявило, що постраждалі в ДТП з авто Трухіна отримали легкі тілесні ушкодження

Результат ДТП за участі нардепа Трухіна — отримання трьома постраждалими легких тілесних ушкоджень. У таких випадках передбачена адміністративна, а не кримінальна відповідальність, повідомляє Ділова столиця.

Про це під час засідання правоохоронного комітету Верховної Ради заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

"За результатами проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що учасники ДТП, троє з них отримали легкі тілесні ушкодження. Ви дійсно праві, що за вказаним фактом не настає кримінальна відповідальність, але ми досліджуємо низку інших питань під час кримінального провадження, а саме встановлення, хто саме знаходився за кермом транспортного засобу" , — зазначив Сухачов, відповідаючи на питання нардепа Максима Бужанського щодо кількості постраждалих, характеру травм, а також визначення типу відповідальності у даному випадку.

Нагадаємо, 1 лютого 2022 року в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, який прибув на місце ДТП за участю нардепа від

"Слуги народу" Олександра Трухіна. "Давай я тихенько в ліс піду" , — говорив нардеп поліцейському і обіцяв домовитись із головою МВС Денисом Монастирським.

Зрештою, Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Проти нього було відкрито кримінальне провадження. Слідство вестиме НАБУ.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи відео з Трухіним, заявив, що він, як і решта правопорушників, буде покараний.