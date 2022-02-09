Олімпіада 2022: у медальному заліку знову змінився лідер

Німеччина вийшла на перше місце в медальному заліку після п'ятого дня змагань на Олімпійських іграх у Пекіні, повідомляє Українська правда.

У п'ятий день Олімпіади відбулися змагання в 10 видах спорту, в яких було розіграно 6 комплектів нагород.

За підсумками цього дня Україна все ще не здобула медалей, однак українські санкарі Ігор Стахів і Андрій Лисецький посіли 15-е місце у двійці в санному спорті, що стало найкращим результатом України за останні 16 років на Зимових Олімпіадах.

Перше місце в медальному заліку завдяки золотим медалям в санному спорті та лижному двоборстві захопила Німеччина.

Загалом у здобутку німців 5 золотих та 3 срібних нагороди.

На другому місці розташувалася Норвегія з чотирма золотими, двома срібними та чотирма бронзовими медалями.

Після п'ятого дня на третє місце опустилася Швеція, в активі якої чотири золота, два срібла і одна бронза.

Медальний залік Олімпіади після п'ятого дня змагань

Вперше в історії збірна України представлена на зимовій Олімпіаді у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.

Експерти Gracenote та The Associated Press прогнозують, що Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей.