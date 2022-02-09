Росія має намір заблокувати українські порти

Росія через свої ракетні та артилерійські стрільби перекриє значні частини акваторій Чорного та Азовського морів, повідомляє Ділова столиця.

"Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань — починаючи з 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було" , – написав головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко..

В Азовському морі Росія перекриває акваторію від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю, а в Чорному – від Криму до територіального моря материкової України (19,3 км від берегів).

Раніше повідомлялося, що Росія перекидає з Балтійського моря на південь, ближче до Азовського моря, швидкохідні патрульні катери на додаток до великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів, що знаходяться в Середземному морі.