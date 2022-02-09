ЦВК почала реєструвати кандидатів на довибори в Раду на окрузі Полякова
Центральна виборча комісія (ЦВК) України почала реєструвати кандидатів на довибори до Верховної ради на окрузі 206. Там обиратимуть нового нардепа через смерть Антона Полякова, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.
Повідомляється, що комісія вже зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №206 (Чернігівська область). Ним став висуванець від політичної партії "УДАР" Олександр Ломако.
Відзначимо, в матеріалі "Ударний округ. Навіщо Кличку депутатський мандат у Чернігові і чи відповість "Слуга народу" писало, що Ломако є одним з ключових фаворитів майбутньої гонки, оскільки є багаторічним соратником мера Чернігова Владислава Атрошенка, який має сильні позиції в регіоні.
Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков, який виграв вибори на 206 окрузі в 2019 році, помер у жовтні 2021 року. За даними поліції, йому стало погано в таксі, медикам швидкої допомоги не вдалося його врятувати.
Експертиза знайшла в його крові метадон, основними версіями смерті є самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм.