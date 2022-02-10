Капіталізація Meta (Facebook) знизилась до 600 млрд доларів
Ринкова капіталізація компанії Meta (раніше - Facebook) впала нижче 600 млрд доларів на закритті торгів уперше з травня 2020 року, повідомляє Економічна правда.
Акції компанії впали на 2,1% - ринкова капіталізація досягла 599,32 млрд доларів.
Згодом акції зросли на 2%, а капіталізація становить 611 млрд дол.
Як пояснює видання CNBC, капіталізація в 600 млрд доларів - мінімальний поріг в антимонопольному законопроєкті, що розробляється в США.
Документ передбачає заборону техногігантам віддавати перевагу своїм власним сервісам і дискримінувати інші компанії на своїх платформах.
"Якщо Meta залишиться нижче цього порогу, вона зможе уникнути обмежень, тоді як інші гіганти, як Amazon, Alphabet, Apple і Microsoft, підпадають під дію правил.
Проте може знадобитися досить багато часу, щоб будь-який із законопроєктів став законом, якщо це взагалі станеться. Один із законопроєктів фактично використовує нижчий поріг ринкової капіталізації - 550 мільярдів доларів", - пише CNBC.