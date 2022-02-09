Кулеба не отримав відповіді від Сійярто на запрошення до України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба готовий прийняти у Києві главу МЗС Угорщини Петера Сійярто, якщо надійде запит від угорської сторони, повідомляє Новое время.
"Станом на тепер запитів від угорської сторони на проведення візиту Сійярто до України немає", - сказав Кулеба під час брифінгу.
Міністр зазначив, що запросив Сійярто до Києва, і це запрошення залишається дійсним.
"Я у грудні минулого року запросив усіх міністрів закордонних справ країн ЄС відвідати Україну саме у січні та лютому. Якщо він вирішить приїхати, я із задоволенням зустрінуся з ним", — зазначив український міністр.