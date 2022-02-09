Кулеба не отримав відповіді від Сійярто на запрошення до України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба готовий прийняти у Києві главу МЗС Угорщини Петера Сійярто, якщо надійде запит від угорської сторони, повідомляє Новое время.

"Станом на тепер запитів від угорської сторони на проведення візиту Сійярто до України немає" , - сказав Кулеба під час брифінгу.

Міністр зазначив, що запросив Сійярто до Києва, і це запрошення залишається дійсним.