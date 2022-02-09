Глава МЗС Словаччини, який напередодні був у Києві, заразився COVID-19

У міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчока, який напередодні був у Києві, підтвердився коронавірус, повідомляє Ділова столиця.

"На жаль, результат тесту covid позитивний. Я міг би обійтися і без цих "позитивних" новин" , — заявив Корчок.

8 лютого Іван Корчок перебував з візитом у Києві та зустрічався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

4 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його дружина Еміне відвідали Україну. Після повернення до Туреччини у Ердогана та його дружини підтвердили коронавірус.